Coupe du monde de rugby : Après la victoire, l'Afrique du Sud se fait cambrioler

Jean de Teyssière

Même pas un mois après sa victoire lors de la Coupe du monde de rugby en France, l'Afrique du Sud a bien failli perdre le précieux trophée Webb Ellis. En effet, le siège de l'Union sud-africaine de rugby a été cambriolé ce lundi. Le trophée n'a pas été touché, tout le contraire d'ordinateurs, de maillots ou encore de bouteilles de whisky.

Détentrice de quatre trophées William Webb Ellis, l'Afrique du Sud a failli en perdre un. Le parcours sud-africain lors de la Coupe du monde en France s'est soldé par une victoire d'une très courte tête face à la Nouvelle-Zélande (12-11), le 28 octobre dernier. Nation la plus titrée de l'histoire du rugby en Coupe du monde, la fédération sud-africaine sait maintenant qu'elle va devoir investir sérieusement dans la sécurité de ses locaux...

Le siège de l'Union sud-africaine de rugby cambriolé

Ce lundi, des malfaiteurs sont parvenus à pénétrer dans l'enceinte de l'Union sud-africaine de rugby, située dans la banlieue nord du Cap. Tôt dans la soirée, à 20h, deux hommes auraient forcé une fenêtre pour pénétrer dans l'enceinte des quadruples champions du monde de rugby. Sur les images de vidéosurveillance, on y voit le chemin des malfrats dans les couloirs de l'Union sud-africaine y ouvrir de nombreux placards et tiroirs.

Here is footage of the burglary. https://t.co/6aOLd4VwHx pic.twitter.com/XjDADMTcfL — Yusuf Abramjee (@Abramjee) November 14, 2023

Les trophées préservés