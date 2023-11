Le XV de France était «abattu», il raconte l’après Afrique du Sud  

Thibault Morlain

On attendait beaucoup du XV de France à la dernière Coupe du monde de rugby. Malheureusement pour la bande à Antoine Dupont, le parcours s’est arrêté dès les quarts de finale avec une défaite face à l’Afrique du Sud. Forcément, la déception était immense au sein du groupe de Fabien Galthié. Jean-Baptiste Gros est d’ailleurs revenu sur l’ambiance pesante dans le vestiaire après la défaite du XV de France.

Pour un petit point seulement, le XV de France a dû dire adieu à son rêve de remporter la Coupe du monde de rugby. La défaite face à l’Afrique du Sud a été cruelle et ça ne s’est joué à rien pour les joueurs de Fabien Galthié. Mais forcément, ce scénario rend encore plus difficile à digérer le revers et bien évidemment, les têtes étaient basses au sein du XV de France après cette rencontre face aux Springboks, futurs champions du monde.

« Ce n’était pas la joie dans le vestiaire »

Pilier du XV de France, Jean-Baptiste Gros est revenu sur cet échec des Bleus face à l’Afrique du Sud. Dans des propos accordés en conférence de presse, rapporté par Rugbyrama , il a alors fait savoir : « Comme tout le monde, ça n’a pas été facile à accepter. Pour ma part, je ne l’ai pas vécu sur le terrain. Mais c’était difficile à accepter, surtout avec l’ambiance autour de la coupe du Monde… Ce n’était pas la joie dans le vestiaire. On ne va pas se mentir. On était un peu abattu. Mais aujourd’hui, il faut aller de l’avant, il faut penser à la suite. Je veux me fixer de nouveaux objectifs. Il y a une période en club, et on va se concentrer là-dessus ».

« Ça serait se faire du mal et être maso de revoir ce quart de finale »