XV de France : Coup dur pour Galthié

Arnaud De Kanel

La grande nouvelle est tombée pour Antoine Dupont. Mercredi, la FFR a confirmé son intégration au programme de l'équipe de France de l'équipe de rugby à VII en vue des JO de Paris 2024. Un temps hésitant sur le fait de doubler cette préparation avec le Tournoi des VI Nations, le capitaine du XV de France a finalement renoncé. Il manquera donc la prochaine grosse échéance des Bleus, un véritable coup dur pour Fabien Galthié.

Le rêve olympique d'Antoine Dupont prend forme. Le demi de mêlée star va « intégrer le groupe qui prépare les Jeux Olympiques 2024 » comme l'a indiqué la FFR à l'AFP . Tout devrait être officiel ce lundi puisque un événement à J-250 des JO est organisé par l'instance. Et pour être de la partie, Dupont va faire l'impasse sur le Tournoi des VI Nations.



Dupont renonce au VI Nations

D'après L'Equipe , Antoine Dupont ne participera au prochain Tournoi des VI Nations. La raison ? Pour être éligible aux JO, le joueur du Stade Toulousain doit participer à au moins deux matchs avec l'équipe de France de rugby à VII sur le circuit international. Et manque de chance, les prochaines échéances tombent en plein Tournoi des VI Nations. Dupont ne devrait donc pas combiner les deux pour se concentrer pleinement sur son nouvel objectif. Un coup dur pour Fabien Galthié qui devra faire sans son meilleur joueur. L'absence du demi de mêlée suscite déjà l'inquiétude...

«Ce n'est pas la même équipe sans lui»