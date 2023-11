XV de France - Dupont : Il pousse un coup de gueule en direct

Arnaud De Kanel

C'est désormais officiel. Sauf blessure, Antoine Dupont sera présent aux JO 2024 pour représenter la France dans l'épreuve de rugby à 7. Mais pour devenir éligible, le demi de mêlée devra participer à deux épreuves du circuit, quitte à manquer le prochain Tournoi des VI Nations. La FFR a accepté la demande du capitaine du XV de France, une décision que ne comprend pas Denis Charvet.

Antoine Dupont fait l'impasse sur le Tournoi des VI Nations. Mercredi, la FFR a donné son accord pour que le capitaine du XV de France participe aux JO avec l'équipe de France de rugby à 7. Le demi de mêlée devra donc participer à deux manches du circuit international pour être éligible au mois d'août. Denis Charvet a fait part de son incompréhension suite à la décision de la FFR.

«Ce que je ne comprends pas, c'est que la Fédération l'y autorise»

L'ancien joueur du XV de France s'est emporté ce samedi matin en direct dans l'émission Les Grandes Gueules du Sport sur RMC . « Je respecte sa décision, elle lui appartient. Jusqu'au dernier moment, je pensais qu'il refuserait et que la tendance s'inverserait en faveur du Tournoi des VI Nations. Pourquoi? Parce que les VI Nations, c'est sacré, c'est le Graal, c'est comme si tu refusais de manger du caviar. Ce que je ne comprends pas, c'est que la Fédération l'y autorise. C'est plus ça qui me gêne. C'est le meilleur joueur du monde aujourd'hui et il va louper ce qui se fait de mieux dans le rugby international », a pesté Denis Charvet. Pour lui, Antoine Dupont prend un « risque énorme . »

«Ce n'est pas la même équipe sans lui»