Dupont lâche le XV de France, il s’enflamme totalement

Arnaud De Kanel

Comme annoncé par la FFR mercredi, Antoine Dupont va intégrer le groupe France de rugby à 7 en préparation des Jeux Olympiques de Paris 2024. Pour devenir éligible, le capitaine du XV de France risque donc de faire l'impasse sur le Tournoi des VI Nations. Virimi Vakatawa ne se fait aucun doute sur son adaptation dans sa nouvelle discipline.

Pour oublier la désillusion de la Coupe du monde, Antoine Dupont mise sur les JO 2024. Sauf catastrophe, le demi de mêlée participera à l'épreuve de rugby à 7. Pour cela, il devra prendre part à au moins deux épreuves du circuit et ça tombe en plein pendant le Tournoi des VI Nations. Pour préparer au mieux son rêve olympique, Dupont devrait donc lâcher le XV de France cet hiver. Virimi Vakatawa ne doute pas de sa réussite.

«À lui tout seul, il peut faire gagner l’équipe de France»

Avant d'intégrer le XV de France, Virimi Vakatawa était un sensationnel joueur de rugby à 7. Il sait de quoi il parle et ne il voit pas en quoi Antoine Dupont échouerait dans sa reconversion. « C’est bien qu’Antoine s’intéresse au rugby à VII car je pense que nous pouvons avoir une équipe de France meilleure que celle des Fidji. Nous avons des joueurs en France très talentueux. Même si je dois admettre que ceux qui y sont actuellement sont déjà très forts par rapport à l’époque où je jouais. Ajouter Antoine et peut-être deux ou trois quinzistes de plus, c’est très bien. À lui tout seul, il peut faire gagner l’équipe de France », a déclaré l'ancien joueur du Racing 92 au Midi Olympique , avant de poursuivre.

«Il n’est pas le meilleur joueur du monde pour rien»