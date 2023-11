Dupont lâche le XV de France, «ça ne remplacera jamais une Coupe du monde»

Axel Cornic

Antoine Dupont a officiellement annoncé sa volonté de participer aux prochains Jeux Olympiques, qui se tiendront à Paris du 26 juillet au dimanche 11 aout. Certains y voient une certaine revanche après l’échec de la dernière Coupe du monde, lors de laquelle le XV de France s’est fait éliminer dès les quarts de finale.

Les spéculations sont terminées, c’est désormais certain : Antoine Dupont veut être de la fête aux Jeux Olympiques 2024. Le capitaine du XV de France va donc mettre de côté le Tournoi des 6 Nations pour se préparer à passer au rugby à 7, mais devrait tout de même participer aux phases finales avec son club du Stade Toulousain.

« Peut-être que ça peut atténuer sa déception, mais il n’y a pas photo »

Pour certains, ce choix de Dupont est surtout motivé par la déception de la Coupe du monde 2023, mais pas pour Vincent Moscato. « Peut-être que ça peut atténuer sa déception, mais moi en tant que supporter il n’y a pas photo. Le rugby n’est pas depuis assez longtemps aux Jeux Olympiques pour qu’on y voit une espèce d’égalité avec la Coupe du monde » a expliqué l’ancien talonneur, dans son émission Le Super Moscato Show .

« S’il arrive à être Champion olympique il sera heureux, mais... »