XV de France : Un départ acté à cause des tensions avec Galthié ?

L'union sacrée est fragilisée au XV de France. Suite à l'élimination en Coupe du monde, plusieurs changements ont eu lieu dans le staff de Fabien Galthié. Or, ils étaient déjà planifiés. Mais à la surprise générale, le sélectionneur aurait réclamé la tête de Raphaël Ibanez, le manager général. Un véritable coup de tonnerre.

Peu importe son issue, la Coupe du monde allait marquer la fin d'une ère au XV de France. Laurent Labit, Karim Ghezal et Thibault Giroud avaient prévus de quitter le staff de Fabien Galthié pour rejoindre respectivement, le Stade Français et l'UBB. Et contre toute-attente, Raphaël Ibanez pourrait être le prochain.

Friture sur la ligne entre Galthié et Ibanez

C'est en tout cas ce qu'indique le Midi Olympique depuis dimanche. D'après leurs informations, l'ancien talonneur pourrait quitter son poste de manager général du XV de France dans les prochains jours sur décision de Fabien Galthié. La raison ? Une relation qui se serait nettement dégradée entre les deux hommes au fil des semaines. Fabien Galthié reprocherait à Raphaël Ibanez d'avoir agi dans un intérêt personnel plutôt que collectif lors du choix de l'hébergement pour le stage de préparation à la Coupe du monde qui s'est tenu au mois d'août dans les Landes. Rien ne se serait arrangé pendant le tournoi selon une source proche du groupe. « Ce n’est pas un secret que la lune de miel entre les deux hommes est largement consommée, qu’elle appartient désormais au passé », confie-t-on en interne. Galthié n'aurait pas non plus apprécié la sortie incendiaire de Richard Dourthe à son sujet sur Canal+ , qui n'est autre que le beau-frère d'Ibanez.

Un départ inévitable ?