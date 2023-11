Dupont lâche le XV de France pour les JO 2024, une révélation tombe

Axel Cornic

Après des longues semaines de rumeurs, Antoine Dupont a officialisé sa participation à la préparation pour les Jeux Olympiques 2024 de Paris, avec tout l’équipe de France 7. Un projet qui semblait lui trotter dans la tête depuis très longtemps, comme l’a révélé Ugo Mola, son entraineur du Stade Toulousain.

Un peu plus d’un mois après l’élimination catastrophe du XV de France en quart de finale de la Coupe du monde, Antoine Dupont a annoncé son nouvel objectif : participer aux Jeux Olympiques 2024, qui se tiendront à Paris du 26 juillet au 11 aout. Pour cela, il rejoindre France 7 dès le mois de janvier, pour participer à la préparation de cet évènement planétaire.

XV de France : Un départ acté à cause des tensions avec Galthié ? https://t.co/f6FByQfRur pic.twitter.com/1XJ5t6Jydv — le10sport (@le10sport) November 20, 2023

« Cela fait deux ou trois ans que nous en parlons »

Il semble être totalement soutenu par son club du Stade Toulousain et surtout par Ugo Mola, qui échange depuis longtemps avec Antoine Dupont concernant ce projet. « Cela fait deux ou trois ans que nous en parlons. D’abord, avec l’ancienne direction de l’équipe de France qui avait été force de proposition sur le sujet. Ensuite, avec Antoine pour savoir s’il avait envie de faire les Jeux Olympiques » a expliqué l’entraineur toulousain, dans des propos rapportés par Midi Olympique .

« Le Stade Toulousain a toujours fait les efforts nécessaires pour ses joueurs et les équipes de France »