XV de France : Le successeur de Ntamack déjà trouvé ?

Arnaud De Kanel

Avec Romain Ntamack, Matthieu Jalibert ou encore Antoine Hastoy, le XV de France dispose d'un vivier extrêmement fourni au poste de demi d'ouverture. Mais derrière-eux, un phénomène toque à la porte de la sélection dirigée par Fabien Galthié. A seulement 19 ans, Hugo Reus a sauvé le Stade Rochelais lors des deux dernières rencontres et il s'affirme comme le potentiel successeur de Romain Ntamack chez les Bleus.

Champion du monde avec les U20, Hugo Reus est l'un des plus grands espoirs du rugby français. A 19 ans, le demi d'ouverture évolue chez le double champion d'Europe en titre, le Stade Rochelais. Auteur des points décisifs lors des deux derniers matchs de Top 14 du Stade Rochelais après être sorti du banc pour remplacer Antoine Hastoy, le phénomène fait son trou avec les Maritimes . Il apparait logiquement comme le digne successeur de Romain Ntamack au XV de France.

Reus sur le point de faire basculer la hiérarchie ?

Dans une forme étincelante, Hugo Reus commence certainement à donner des maux de têtes à Ronan O'Gara. Le pied gauche soyeux de l'ouvreur a délivré le Stade Rochelais lors des deux dernières rencontres. Reus confirme son énorme potentiel après la très bonne impression laissée lors du dernier match de la saison dernière, mais également lors de la Coupe du monde U20 cet été. Champion du monde en juillet, il avait dépassé la barre des 60 points en 5 rencontres, inscrivant notamment deux essais, pour finir meilleur marqueur de la compétition. Au vu de ses récentes performances, il n'est pas insensé de penser qu'il pourrait ravir la place de titulaire d'Antoine Hastoy dans les semaines à venir, avant pourquoi pas de découvrir le XV de France cet hiver, profitant de la grave blessure de Romain Ntamack. Il ne se met pas la pression pour autant.

«J'essaye surtout de prendre du plaisir quand je joue»