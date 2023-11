XV de France : «C’est de ta faute»... Deschamps interpelle Galthié

Jean de Teyssière

Très proches des joueurs du XV de France durant la Coupe du monde de rugby, Didier Deschamps et l'équipe de France ont rêvé et espéré, comme des millions de Français, que la bande d'Antoine Dupont aille jusqu'au bout. Malheureusement, le rêve s'est brisé en quart de finale face à l'Afrique du Sud (28-29) et Fabien Galthié a été sermonné par Didier Deschamps pour s'être peut-être vu trop beaux.

Le XV de France a échoué dans sa quête du Graal. Au cours d'une Coupe du monde disputée à domicile, les Bleus ont été brillants en poules en remportant tous leurs matchs avant de se casser les dents sur une l'Afrique du Sud qui a pu compter sur la réussite pour dompter les vagues bleues avant de filer vers le sacre. Quoi qu'il en soit, cette élimination prématurée en quart de finale de la Coupe du monde a fait mal aux têtes de Fabien Galthié et de ses joueurs.

«Notre seul objectif était d'être champion du monde»

Début novembre, Fabien Galthié a tenu une conférence de presse pour expliquer cette élimination en quart de finale de la Coupe du monde : « Non, le coaching adverse ne nous a pas perturbé. Est-ce qu’on a été battu tactiquement? Si vous voulez. On a échoué, notre seul objectif était d’être champion du monde. On a perdu d’un point. Le rugby, c’est des copains et de l’amitié mais il y a un peu d’analyse à notre niveau… On s’est mis en position de marquer 37 points et eux 24 points. Ils ont été super efficaces. »

«J'ai dit à Galthié que c'était de sa faute et de celle de ses joueurs»