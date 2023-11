JO 2024 : Nouveau rôle pour Dupont loin du XV de France

Axel Cornic

L’arrivée d’Antoine Dupont dans le monde du rugby à 7 approche, puisque dès le mois de janvier le capitaine du XV de France prendra part à la préparation. Objectif, Jeux Olympiques de Paris 2024, avec Jérôme Daret qui aura la lourde tâche de guider l’un des meilleurs joueurs de la planète XV dans une toute nouvelle discipline.

C’est officiel depuis plusieurs jours déjà, mais on doit encore s’y habituer. Star planétaire du rugby français et du rugby mondial, Antoine Dupont va mettre de côté le XV pendant quelques temps afin de se consacrer pleinement au 7 et à son nouvel objectif : les Jeux Olympiques de Paris 2024.

« La question est de savoir comment il veut se situer et comment il va se situer avec les autres joueurs dans cet écosystème »

Plusieurs questions existent encore pourtant autour de l’arrivée d'Antoine Dupont à 7, comme sa position sur le terrain. « Est-ce j’ai déjà réfléchi à son poste ? Non, mais j’aurais tendance à dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (rires). La question est de savoir comment il veut se situer et comment il va se situer avec les autres joueurs dans cet écosystème » a expliqué Jérôme Daret, coach de France 7, lors d’un entretien accordé à Midi Olympique .

« Je suis obligé de développer des stratégies de complémentarité et de polyvalence »