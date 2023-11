Dupont lâche le XV de France, son entraîneur répond aux critiques

Alexis Brunet

Récemment, Antoine Dupont a annoncé qu'il allait se mettre au rugby à sept. Le demi de mêlée du Stade Toulousain compte participer aux Jeux Olympiques de Paris avec la France. Ce choix a pu interloquer vu la différence entre le rugby à quinze et celui à sept. De plus l'arrivée du capitaine des Bleus pourrait être vue d'un mauvais œil par les joueurs déjà présents depuis plusieurs années au sein de l'équipe. Son nouvel entraîneur a tenu à répondre aux critiques.

Le XV de France a échoué dans ses rêves de Coupe du monde. Les coéquipiers de Cyril Baille se sont fait éliminer en quart de finale par l'Afrique du Sud, au terme d'un match cruel, perdu d'un point. Peu de temps après cet échec, Antoine Dupont a annoncé qu'il voulait participer aux Jeux Olympiques de Paris, avec l'équipe de France de rugby à sept. Un choix qui a interrogé, car le demi de mêlée est habitué depuis de nombreuses années au rugby à quinze.

L'entraîneur de Dupont répond aux critiques

Pour préparer au mieux les Jeux Olympiques, Antoine Dupont va donc prendre part à plusieurs stages et tournois avec l'équipe de France à sept. Le joueur du Stade Toulousain va devoir trouver sa place dans un groupe qui se connaît déjà bien. Dernièrement, des critiques se sont même élevées sur la présence du capitaine des Bleus au sein de l'équipe de France de rugby à sept. Certains lui reprochent de prendre la place de joueurs impliqués depuis plus longtemps dans le projet. Pour L’Équipe , Jérôme Daret, entraîneur de l'équipe de France à sept, a répondu à ces critiques. « Pour moi, il n'y a pas de sujet. L'équipe de France cherche à avoir le meilleur équilibre possible. Que des joueurs arrivent avec des standards très élevés, c'est très intéressant. C'est une histoire de remise en question permanente et de concurrence, parce qu'elle permet le surpassement de soi. »

«Son arrivée est positive»