XV de France : Dupont crie au scandale, un arbitre répond

Frustré après la défaite du XV de France face à l'Afrique du Sud en quarts de finale de la Coupe du monde, Antoine Dupont avait fustigé l'arbitrage de Ben O'Keeffe en conférence de presse. Sacré meilleur arbitre du Top 14 lundi dernier, Matthieu Raynal, seul Français à avoir officié durant le Mondial, a défendu son collègue.

« Et vous, vous en avez pensé quoi, de l'arbitrage ? C'est bien d'avoir un avis extérieur... Il y a beaucoup de déception, de frustration mais il nous tarde de revoir les images. Je ne sais pas si le match se perd à ce moment-là mais, dans les moments cruciaux, on aurait pu avoir une pénalité. Quand on a une avancée de 60 mètres et qu'on ralentit un ruck... Je n'ai pas envie de faire l'aigri qui râle sur l'arbitre parce qu'il a perdu le match. Mais je ne suis pas sûr que l'arbitrage ait été au niveau de l'enjeu aujourd'hui. » Tels étaient les mots forts prononcés par Antoine Dupont en conférence de presse après la courte et cruelle défaite du XV de France face à l'Afrique du Sud. Cette sortie fait réagir plusieurs acteurs du jeu, à l'image de Romain Ntamack ou encore Gregory Alldritt. Bien placé pour évoquer l'arbitrage puisqu'il en a fait son métier, l'arbitre Matthieu Raynal a tenu à défendre son homologue néo-zélandais, Ben O'Keeffe.

«Ce qu'il a traversé en France, je l'ai connu»

La déferlante médiatique qui s'abat sur Ben O'Keeffe rappelle de mauvais souvenirs à Matthieu Raynal. « Je ne suis pas avocat et Ben est mon ami. Ce qu'il a traversé en France, je l'ai connu en Australie après un match face aux All Blacks (le 15 septembre 2022 à Melbourne, victoire de la Nouvelle-Zélande 37-39). Je ne pouvais plus toucher mon téléphone, j'avais des milliers de messages sur mes comptes Instagram et Facebook. Les chaînes de sport australiennes faisaient des Live avec ma tête en plateau, j'avais l'impression d'être Christophe Rocancourt (un escroc français) », a déclaré celui qui a été sacré meilleur arbitre du Top 14 la semaine passée pour L'Equipe . Il espère que le monde du rugby continuera à respecter les arbitres.

«Si nous commençons à l'abîmer, notre sport sera fragilisé»