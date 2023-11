Dupont lâche le XV de France, «je vais me mettre en danger»

Axel Cornic

Dans un long entretien croisé avec Thierry Henry pour la chaîne YouTube Bros Stories, Antoine Dupont est revenu sur sa volonté de participer à la préparation des Jeux Olympiques 2024 de Paris. Un défi de taille, puisque le capitaine du XV de France va faire une croix sur une bonne partie de sa saison pour s’habituer au jeu à 7.

Comme Kylian Mbappé ou Victor Wembanyama, Antoine Dupont a annoncé vouloir participer aux Jeux Olympiques 2024, qui se tiendront à Paris du 26 juillet au 11 aout prochain. Mais à l’inverse des deux autres stars du sport collectif français, il devra obligatoirement mettre de côté sa sélection.

Rugby : Le terrible constat de Laporte pour son retour https://t.co/rePDaYOqej pic.twitter.com/CcQPsvjFyj — le10sport (@le10sport) November 26, 2023

« C'est l'occasion que je n'aurais sûrement pas une autre fois dans ma vie »

En tout cas à XV, puisqu’il ne sera pas du prochain Tournoi des 6 Nations. Mais cela ne lui fait pas peur. « C'est l'occasion que je n'aurais sûrement pas une autre fois dans ma vie de pouvoir essayer d'y participer. Ça reste un évènement incroyable. On a tous des souvenirs où on regarde les finales de 100m, les finales de natation, parce que l'on a eu des Français qui ont gagné. On a tous eu des souvenirs de Jeux olympiques qui nous ont marqués. Se dire que toi tu peux y participer, avec ton sport, à cette compétition ultime... » a expliqué Antoine Dupont face à Thierry Henry, dans une vidéo publiée par Bros Stories .

« Je vais changer de discipline, travailler avec des mecs qui font ça depuis des années alors que je n'y ai pas joué depuis longtemps »