XV de France : Après le Mondial, Dupont se lâche sur l'arbitrage

Plus d'un mois après son élimination du Mondial par l'Afrique du Sud, Antoine Dupont est revenu sur cette défaite lors d'un échange avec Thierry Henry. La star du XV de France a ressenti le besoin de revoir le match afin de savoir si les décisions prises par l'arbitre de la rencontre, Ben O'Keeffe, étaient justifiées ou pas.

Battu par l'Afrique du Sud dès les quarts de finale du Mondial (28-29), le XV de France n'a pas réussi à accéder à son rêve ultime à savoir soulever la Coupe du monde à domicile. Mais un mois après, les joueurs de Fabien Galthié ont encore dû mal à digérer cette défaite, mais aussi les décisions litigieuses de Ben O'Keeffe. Dès le coup de sifflet final, Antoine Dupont avait eu des mots durs pour l'arbitre de la rencontre.

Rugby : Une star imite Antoine Dupont ! https://t.co/n5EvUuHI4i pic.twitter.com/nhJ8FyRIsF — le10sport (@le10sport) November 23, 2023

« C'était pour voir si ce sentiment d'injustice était réel ou non »

Mais le joueur a profité des semaines qui ont suivi pour revoir la rencontre et se faire un avis plus tranché sur l'arbitrage. « En 2019, on se fait éliminer d'un point, pareil, alors qu'on mène de 12 ou 13 points à un quart d'heure de la fin, mais je n'ai jamais revu le match. Celui-là, j'en avais besoin. Je n'arrivais pas à dormir, alors j'ai regardé le match le lendemain. Parce que tu as toujours une impression sur le terrain, et parfois, en revisionnant le match c'est différent. C'était pour voir si ce sentiment d'injustice était réel ou non » a confié Dupont lors d'un échange avec Thierry Henry.

« Le regret sur le match, on l'aura tout le temps »