XV de France : Il vide son sac après le scandale raciste

Silencieux depuis plusieurs mois, Yannick Larguet est sorti de son silence ce mardi. Cet homme de 46 ans dit avoir été victime d'insultes à caractère raciste de la part de Bastien Chalureau, joueur du XV de France. Les faits remontent à janvier 2020 et la justice devrait rendre son verdict en janvier prochain. En attendant, Larguet a livré sa version des faits.

Mardi dernier, Bastien Chalureau a été jugé en appel par le tribunal de Toulouse pour des faits de violence à caractère raciste remontant à janvier 2020. Condamné en première instance, le joueur, qui a disputé la dernière Coupe du monde avec le XV de France, aurait proféré des insultes à caractère raciste à la sortie d'une boite de nuit à deux hommes, dont Yannick Larguet. Agé de 46 ans, cet ancien rugbyman confirme le caractère raciste, remis en cause par Chalureau lors du procès.

Chalureau face à ses contradictions

« Si on fait un flashback, sa première version, c'est : "Larguet me court après dans la rue pour m'agresser, je me défends, il est moins fort que moi, je lui casse la gueule, c'est comme ça." Puis arrive la confrontation, avec l'utilisation des images des caméras de surveillance. On le voit qui m'assène un violent crochet du droit par-derrière. Il est mis devant la réalité, il change de version et reconnaît les violences, sur moi et Nassim Arif. Mais sur ces caméras, il n'y a pas de son. Donc, il a la possibilité de défendre l'absence de motifs racistes » a-t-il confié dans les colonnes de L'Equipe.

Larguet confirme le caractère raciste