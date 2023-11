Antoine Dupont change d’équipe, le Stade Toulousain n’a aucune crainte

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Le rêve olympique d’Antoine Dupont se concrétise, alors que la participation de l’international français aux JO de Paris 2024 a été confirmée. Un calendrier particulier l’attend pour lui permettre de passer du rugby à XV au rugby à VII, de quoi l’éloigner de l’équipe de Fabien Galthié mais également du Stade Toulousain. Interrogé sur le sujet, son coéquipier Richie Arnold relativise cette absence majeure pour la formation de Top 14.

Antoine Dupont va donc partir en quête de l’or olympique à Paris. L’international tricolore a pris la décision de participer aux JO 2024 avec l’équipe de France de rugby à 7, ce qui va avoir des conséquences sur son calendrier puisque le maître à jouer de Fabien Galthié ne participera pas au Tournoi des VI Nations afin de préparer cette transition du rugby à XV au VII et se focaliser sur son nouvel objectif. Antoine Dupont va démarrer sa préparation au début du mois de janvier, de quoi également éloigner la star française du Stade Toulousain durant une partie de la saison. Au sein de la formation du Top 14, l’inquiétude n’est pas de mise pour autant.



Dupont lâche le XV de France pour les JO 2024, une révélation tombe https://t.co/9FUX3WRnDm pic.twitter.com/xDuFXCBTgG — le10sport (@le10sport) November 22, 2023

« Toulouse n’est pas l’équipe d’un seul homme »

Interrogé sur l’absence d’Antoine Dupont, Richie Arnold n’affiche aucune crainte. « C’est marrant, tout le monde me demande ça , répond le Toulousain, relayé par Le Figaro. ‘Toto’ est un joueur incroyable. Il va nous manquer mais Toulouse n’est pas l’équipe d’un seul homme. Il est parti chasser son rêve olympique mais Paul Graou est un bon joueur, il peut le remplacer. »

« On a les capacités pour jouer et gagner sans lui »