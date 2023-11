Rugby : Une star imite Antoine Dupont !

Arnaud De Kanel

C'est désormais officiel. Pour oublier la grosse désillusion de la Coupe du monde, Antoine Dupont va tenter une reconversion dans le rugby à VII afin de participer aux Jeux Olympiques de Paris 2024 avec la France. Et il ne sera pas la seule star du ballon ovale à être de la partie puisque Michael Hooper, l'ancien capitaine de l'Australie, a également annoncé son arrivée dans l'équipe nationale à VII.

Après la Coupe du monde, Antoine Dupont entre dans l'Histoire https://t.co/9qFKg5qVAY pic.twitter.com/eYVQxqpMgq — le10sport (@le10sport) November 21, 2023

Objectif JO 2024 pour Dupont

Après les annonces de la FFR, Antoine Dupont est sorti du silence pour confirmer sa reconversion au rugby à VII en vue des prochains JO. « Ça fait plusieurs mois maintenant qu'on essaie de se caler avec France 7, avec mon club, la Fédé, pour pouvoir me donner les moyens d'essayer de participer à ces Jeux. Aujourd'hui, il y a un groupe élargi dont je fais partie. Je vais passer du temps avec eux, essayer de m'acclimater au mieux à ce sport, en espérant être performant et postuler à ces Jeux », a déclaré le capitaine du XV de France dans un entretien accordé à L'Equipe . Une autre star du ballon ovale va l'imiter.

Hooper passe au VII comme Dupont