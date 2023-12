«Il y a souci» : Un problème est décelé chez Antoine Dupont

Axel Cornic

Le retour à la compétition d’Antoine Dupont n’est pas extraordinaire et de plus en plus d’observateurs du Top 14 commencent à se questionner concernant le capitaine du XV de France. Pour Vincent Moscato c’est indéniable, Dupont n’a pas encore digéré la désillusion de la dernière Coupe du monde, où les Bleus sont sortis dès les quarts de finale.

Que se passe-t-il avec Antoine Dupont ? Littéralement intenable avant la Coupe du monde 2023, le demi de mêlée rencontre quelques problèmes depuis son retour au Top 14. D’ailleurs, sa prestation sous les couleurs du Stade Toulousain face au Stade Français récemment (27-12), a soulevé énormément de questions.

« Je pense que les mecs sont restés choqués par ce qui leur est arrivé »

Lors de son émission ce lundi sur les ondes de RMC Sport , Vincent Moscato a fait son diagnostic des maux de Dupont. « Il y a souci, c'est automatique, parce qu'il y a un choc. Tu perds cette Coupe du monde alors que tu es programmé, tu devais la gagner » a-t-il expliqué, dans le Super Moscato Show . « Beaucoup pensaient qu'ils allaient être champions du monde, eux les premiers et ils avaient travaillé dur pendant trois mois avec notamment une grosse préparation physique. Et puis d'un coup plus rien (…) Je pense que les mecs sont restés choqués par ce qui leur est arrivé ».

« Cela va revenir petit à petit mais selon moi il va passer une saison difficile »