XV de France - Dupont : Sa nouvelle équipe se lâche

Arnaud De Kanel

Pour tenter d'oublier la déception de la Coupe du monde, Antoine Dupont va participer aux JO de Paris 2024. Le demi de mêlée devra avant cela évoluer avec l'équipe de France de rugby à VII dans les Sevens Series et il manquera donc les prochains matchs du XV de France. Son nouveau sélectionneur, Jérôme Daret, l'attend de pied ferme.

Antoine Dupont va passer au rugby à VII pour défendre les couleurs de son pays aux Jeux Olympiques. Le capitaine du XV de France suscite forcément de grosses attentes de par son statut de meilleur joueur du monde à XV. Jérôme Daret les comprend et il ne se fait pas trop de souci sur l'adaptation de Dupont dans cette nouvelle discipline.

«Une vraie stratégie et une véritable ambition de construction avec la venue de Dupont»

« Nous avons déjà eu des échanges avec le Stade toulousain et avec Antoine. Les choses ont été mises sur la table avec une vraie stratégie et une véritable ambition de construction de la performance de l’équipe de France avec la venue d’un joueur comme Antoine. Mais c’est le cas à chaque fois qu’un joueur arrive du XV. L’équipe de France n’est pas figée et évolue tout le temps. Depuis mon arrivée en 2017, nous avons fait plusieurs finales avec plein de joueurs différents. Certains sont permanents pour être contagieux et amener de l’efficacité aux joueurs entrants. Nous avons aussi Antoine Zeghdar, Andy Timo et d’autres qui nous ont rejoints cette année. Plein de joueurs sont le fruit de ce partenariat avec les clubs et ils bénéficient de la puissance des joueurs permanents, qui amènent cette expertise et le vécu nécessaire dans cette discipline », a déclaré Jérôme Daret au Midi Olympique la semaine passée. Le sélectionneur va désormais se pencher sur la question du positionnement de Dupont sur le terrain.

«On verra où il se sentira le plus à l’aise»