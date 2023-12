XV de France : Zidane, Henry… Boudjellal dézingue Antoine Dupont

Thibault Morlain

Avec la Coupe du monde de rugby, Antoine Dupont a pris une autre dimension ces derniers mois en France. Le demi de mêlée du Stade Toulousain est devenu une véritable star, bien au-delà de son star. Dupont s’est retrouvé sous le feu des projecteurs, mais voilà que ses performances ne sont plus si bonnes que cela. Et ça ne manque pas d’agacer Mourad Boudjellal.

A l’instar de Kylian Mbappé avec l’équipe de France de football, Antoine Dupont est lui devenu le visage du XV de France. S’il n’a malheureusement pas pu remporter la Coupe du monde de rugby avec le reste du groupe de Fabien Galthié, Dupont s’est offert une véritable cote de popularité auprès du public français. Aujourd’hui, le joueur du Stade Toulousain est une énorme star ce qui lui a notamment valu de rencontre Zinedine Zidane ou encore Thierry Henry. Une célébrité toutefois au détriment de ses performances ?

XV de France : Galthié reçoit un appel du pied inattendu https://t.co/GRIyv7FX0v pic.twitter.com/tuBwH2cayd — le10sport (@le10sport) November 30, 2023

« Ce n’est plus le vrai Antoine Dupont »

A l’occasion de sa chronique Mourad de Toulon pour Eurosport , Mourad Boudjellal s’en est pris à Antoine Dupont et ses performances depuis son retour de la Coupe du monde avec le XV de France. « Antoine Dupont, on ne le voit dans les magazines, on le voit de partout. Il a rencontré Zidane, Henry, tout le monde, mais sur le terrain, il ne rencontre plus le ballon. Je trouve qu’Antoine Dupont, depuis qu’il a été médiatisé, ce n’est plus Antoine Dupont avec un t, c’est Antoine Dupont avec un d comme dans Tintin. Ce n’est plus le vrai Antoine Dupont. Donc voilà, tu vas oublier les magazines et on retourne au turbin », a-t-il balancé sur le joueur du Stade Toulousain.

Dupont ne reviendra pas tout de suite avec le XV de France

Antoine Dupont est donc attendu au tournant après la Coupe du monde, mais il n’aura pas l’occasion de se racheter avec le XV de France. En effet, en décidant de vouloir participer aux prochains Jeux Olympiques, la star du rugby tricolore va manquer le prochain Tournoi des VI Nations. Pendant que le groupe de Fabien Galthié disputera cette compétition, Dupont sera lui avec l’équipe de France de rugby à 7 pour disputer certains tournois pour se préparer pour les Jeux Olympiques.