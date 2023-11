Ntamack : Le XV de France raconte son cauchemar

Thibault Morlain

A domicile, le XV de France rêvait de remporter la Coupe du monde de rugby. Les Bleus étaient d’ailleurs annoncés comme les favoris, notamment avec les présences d’Antoine Dupont et Romain Ntamack. Problème, durant la préparation, le demi d’ouverture du Stade Toulousain a été victime d’une rupture du ligament croisé et a été obligé de déclarer forfait pour le Mondial. Une absence de Ntamack qui a fait énormément de mal au XV de France.

Avant même le début de la Coupe du monde de rugby, Fabien Galthié a dû gérer de gros coups durs pour le XV de France. Et bien évidemment, le principal point noir de la préparation des Bleus a été la grave blessure de Romain Ntamack. Alors qu’il formait un duo 5 étoiles avec Antoine Dupont, cette association a été brisée à cause d’une rupture du ligament croisé pour le demi d’ouverture du Stade Toulousain. Un déchirement pour le staff de Fabien Galthié.



« Un coup dur à titre personnel aussi »

Entraîneur de la défense du XV de France, Shaun Edwards a expliqué à quel point le forfait de Romain Ntamack pour la Coupe du monde lui avait fait mal. Dans un entretien accordé à L’Equipe , il a ainsi lâché : « Un coup dur pour notre système défensif de perdre Ntamack ? Un coup dur à titre personnel aussi. C'est un joueur que j'aime bien, un ouvreur très robuste en défense. Un peu comme le Sud-Africain Handré Pollard. Mais Matthieu (Jalibert) a aussi très bien joué ».

Jalibert a-t-il fait oublier Ntamack ?