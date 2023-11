Rugby : Boudjellal monte au créneau pour le retour de Laporte

Axel Cornic

Moins d’un an après son départ de la présidence de la Fédération française de rugby, Bernard Laporte a fait son grand retour en Top 14, pour devenir le directeur du rugby de Montpellier. Mais les choses ne se passent pas vraiment bien puisque le club héraultais est bon dernier de Top 14 et le week-end dernier, il a perdu contre le promu Oyonnax (21-26).

C’est des débuts ratés. Alors que tous les yeux étaient tournés vers le GGL Stadium ce samedi 25 novembre pour voir les débuts de Bernard Laporte à la tête du MHR, le résultat a été décevant face à Oyonnax. Les coéquipiers de Yacouba Camara n’y arrivent en effet toujours pas et s’installent dans les tréfonds du Top 14.

Antoine Dupont lâche le XV de France, «il souhaite en découdre» https://t.co/YZOUSVlKJz pic.twitter.com/wKajPDw8Kk — le10sport (@le10sport) November 28, 2023

Laporte et le MHR vont jouer le maintien

Dès la fin de la rencontre, Laporte a eu des mots assez durs concernant la suite de la saison montpelliéraine. « C’est une équipe qui est dans le doute, en plein désarroi. Il n’y a rien à dire sur l’engagement mais ça ne suffit pas » a confié le nouveau directeur du rugby du MHR, au micro de Canal + . « Maintenant, l’objectif est simple : on va jouer le maintien. Il faut que tout le monde s’y engage et y pense le matin en se levant, en se rasant et en se couchant le soir. Il faut défendre ce club ».

« Je suis sûr qu’il va qualifier Montpellier en phase finale »