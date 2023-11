Accusé de corruption, Bernard Laporte pousse un coup de gueule

Axel Cornic

Condamné en première instance en janvier 2023 pour corruption et trafic d’influence, Bernard Laporte a fait son grand retour, puisqu’il a été officiellement annoncé comme nouveau directeur du rugby à Montpellier. Un choix qui n’a pas manqué de faire grincer des dents, mais qui ne semble absolument pas déranger le principal intéressé.

Si on avait dit il y a seulement quelques mois que Bernard Laporte allait revenir en Top 14 et prendre les rênes du MHR, club de propriété de Mohed Altrad, peu de personne y auraient cru. C’est pourtant exactement ce qui s’est passé pour l’ancien président de la Fédération française de rugby, qui a fait appel de sa condamnation pour corruption et trafic d’influence.

« Qu’est-ce que j’ai fait de mal? La Loi me le permet »

Le lien avec le propriétaire montpelliérain, qui est également impliqué dans cette même affaire de corruption, est évidemment un facteur important dans ce dossier. C’est en tout cas ce qui a fait enfler la polémique récemment, mais Laporte ne comprend pas pourquoi cela dérange. « Qu’est-ce que j’ai fait de mal? La Loi me le permet. Vous comprenez bien que quand je me suis engagé, j’ai tout fait de mon côté avec mes avocats, et Monsieur Altrad avec ses avocats, pour faire en sorte que cela soit possible. Je n’allais pas signer un contrat pour que demain on me dise que ce n’était pas possible » a-t-il expliqué ce mercredi devant la commission d’enquête sur les défaillances des Fédérations sportives, d’après RMC Sport .

« Sinon, quoi? Il faudrait rester à la maison et ne plus rien faire ? »