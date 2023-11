Rugby : Bernard Laporte revient et tacle ses détracteurs !

Axel Cornic

Condamné en première instance pour corruption et contraint de démissionner de son poste de président de la Fédération française de rugby en janvier 2023, Bernard Laporte fait son grand retour. L’ancien sélectionneur du XV de France a en effet été nommé directeur du rugby au MHR, club de propriété de Mohed Altrad.

C’était attendu, c’est désormais officiel : Bernard Laporte revient dans le monde du rugby français. Moins d’un an après sa condamnation pour corruption, l’ancien président de la FFR a été appelé au chevet d’un MHR bon dernier du Top 14, où il officiera en tant que directeur du rugby.

XV de France : Un départ acté à cause des tensions avec Galthié ? https://t.co/f6FByQfRur pic.twitter.com/1XJ5t6Jydv — le10sport (@le10sport) November 20, 2023

« Mon retour agace les cons mais des cons, il y en a partout et ceux-là ne m'intéressent pas »

Cette nomination a soulevé une vive polémique, surtout parce que cela se fait dans le club de Mohed Altrad, qui avait été impliqué dans la même affaire de corruption visant Laporte. « Si je comprends que mon retour agace? Non. Il agace les cons mais des cons, il y en a partout et ceux-là ne m'intéressent pas » a répondu le nouveau directeur du rugby de Montpellier. « Il y a une loi en France. En France il y a une présomption d’innocence. Je suis convaincu que je n’ai rien fait. Il y a une justice et je la respecterai mais la présomption d'innocence, c'est la présomption d'innocence ».

« Vous savez, si c’est confirmé en appel, il y a la cassation… »