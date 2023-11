Baille : « Que Melvyn soit gentil quand il jouera contre nous… »

Romain Amalric - Journaliste Journaliste depuis 20 ans, je suis homme de terrain de Canal+ sur le Top 14 et la ProD2 et correspondant pour Radio France

Officiel depuis ce jeudi, le départ de Melvyn Jaminet vers Toulon ne se fera que le lundi 27 novembre, après la 8ème journée de Top 14. En attendant, il continue de jouer avec le Stade Toulousain. Avec ses futurs adversaires.

Ce transfert, que le monde du rugby de goutte guère, était dans les tuyaux depuis belle lurette. Depuis la fin de saison dernière au moins, lorsque Melvyn Jaminet était déjà en recherche d’une maison dans le Var. Il fallait juste trouver un accord entre les deux clubs car le contrat de l’arrière international avec le Stade Toulousain courrait jusqu’en 2025. Le RCT étant disposé à sortir le chéquier, le transaction s’est officialisé durant ces derniers jours. Melvyn Jaminet sera donc Toulonnais dès le mois de décembre prochain suite à un transfert exceptionnel (environ 550 000 euros pour racheter le contrat). « Ça fait partie des nouvelles normes , explique Clément Poitrenaud, l’entraîneur des arrières du Stade Toulousain. Ce sont des choses qui se voient de plus en plus souvent, auxquelles il faut faire face. Même si c’est toujours délicat de voir un joueur quitter le groupe en cours de saison. Ce n’est pas quelque chose qu’on a envie de voir se généraliser. Mais ça arrive ».

𝗜𝗟. 𝗘𝗦𝗧. 𝗗𝗘. 𝗥𝗘𝗧𝗢𝗨𝗥. 💥Vous le demandiez, vous l'avez eu ! @MelvynJaminet s'est engagé avec le Rugby Club Toulonnais jusqu'en 2028 🔴⚫ — RCT - RC Toulon (@RCTofficiel) November 16, 2023

Jaminet voulait partir depuis plusieurs mois

Cas particulier, Melvyn Jaminet va potentiellement encore jouer deux matchs avec Toulouse avant de rejoindre la Rade. Il sera surement sur la pelouse de Castres ce samedi pour le derby (21h00), avant d’affronter Clermont à Ernest-Wallon. En espérant qu’il ne se blesse pas entre temps. Pour ses coéquipiers, il n’y a aucune surprise, Melvyn avait déjà annoncé son désir de partir. « C’est particulier , confie le pilier Cyril Baille, coéquipier de Jaminet en club et en équipe de France. Il nous en avait pas mal parlé. C’est aussi un choix personnel pour lui. Pour nous c’est une grosse perte. Mais il avait envie d’avoir de nouveaux objectifs. Et on le respecte. On est triste qu’il parte. Mais c’est ce dont il avait envie. Et le club aussi a fait les choses pour qu’il puisse le faire. Et nous on lui souhaite le meilleur pour la suite… Et qu’il soit gentil avec nous quand il jouera contre nous à l’avenir ».

« On a des joueurs pour pallier l’absence de Melvyn »