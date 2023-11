Top 14 : Il quitte Urios et jubile dans son nouveau club

Jean de Teyssière

Il était l'un des visages de l'ASM Clermont-Auvergne. Formé chez les Jaunes et Bleu, Damian Penaud a ensuite débuté sa carrière professionnelle en 2016 et a joué 120 matchs sous les couleurs clermontoises. Il a notamment remporté le Bouclier de Brennus en 2017 avant de quitter le club désormais entraîné par Christophe Urios cet été pour rejoindre l'UBB. Et il semble heureux d'avoir pris cette décision.

Homme fort du XV de France de Fabien Galthié, Damian Penaud est donc désormais un joueur de l'UBB. L'annonce avait été faite dès décembre dernier mais l'ailier international français a attendu la fin de saison pour effectuer ce changement d'équipe, après la fin de son contrat clermontois. Son choix s'est donc fait avant l'arrivée de Christophe Urios à la tête de l'équipe clermontoise. International depuis 2017, il est le deuxième meilleur marqueur de l'histoire du XV de France, avec 35 essais marqués, derrière Serge Blanco et ses 38 essais. C'est donc un énorme coup pour l'UBB, et Laurent Marti, le président bordelais s'en félicitait en décembre dernier : « Son choix de venir à Bordeaux est révélateur de l’attractivité du club, de notre ambition et de notre détermination à continuer de grandir. »

Un baptême manqué pour Penaud

Les premiers pas de Damian Penaud étaient forcément scrutés à Bordeaux. L'ailier international a joué son premier match à Pau ce samedi et n'a pas débuté de la meilleure des façons son aventure girondine puisque l'UBB s'est inclinée (11-20). Penaud est rentré à la 51ème minute de jeu et n'a réussi à renverser le score. Mais l'essentiel était ailleurs puisque le deuxième meilleur marqueur de la précédente Coupe du monde (6 essais) a pu prendre la température et commencer son intégration dans sa nouvelle équipe.

