Top 14 : Urios promet du lourd pour Clermont !

Jean de Teyssière

Huit mois après rejoint l'ASM Clermont Auvergne après son renvoi de l'Union Bordeaux Bègles, Christophe Urios, le manager clermontois, a bien rebondi après la défaite inaugurale face au promu Oyonnax (36-17). Face à Perpignan, les pensionnaires du Stade Marcel Michelin ont réagi en remportant le bonus offensif (38-14). Un match qui a satisfait Urios, qui s'attend à une montée en puissance de son équipe.

Le Top 14 a repris ses droits depuis deux journées et déjà, on peut faire quelques petites analyses. L'ASM Clermont, après une saison difficile en 2023, marquée par l'arrivée de Christophe Urios, a lancé son exercice 2023-2024 avec la victoire face à Perpignan (38-14), assortie du bonus offensif. De quoi être optimiste pour la suite de la saison des hommes d'Urios.

« Je suis extrêmement heureux de cette première au Michelin »

Après la belle victoire de l'ASM Clermont Auvergne face à Perpignan, le nouveau demi d'ouverture clermontois, Benjamin Urdapilleta semblait très heureux de cette première victoire de la saison : « Je suis extrêmement heureux de cette première au Michelin. Nous devions réagir après ce match décevant à Oyonnax, et c’est vraiment bien d’avoir obtenu le bonus offensif ! Je me sens en grande forme, et il est essentiel d’avoir confiance en soi et de montrer l’exemple sur le terrain en faisant son travail ! »

Clermont est attaqué, la réaction d’Urios https://t.co/fHQU2u4MCu pic.twitter.com/p0NEOVzwPf — le10sport (@le10sport) May 7, 2023

« Je suis satisfait du contenu, de l’état d’esprit et du résultat, même si nous sommes conscients que nous avons encore une belle marge de progression »