Top 14 : Urios craque totalement

Arnaud De Kanel

Le Top 14 était de retour ce dimanche, Christophe Urios également. Son équipe, l'ASM Clermont Auvergne, se déplaçait sur la pelouse du LOU. Et ça c'est plutôt mal passé pour les Jaunards, défaits 41 à 22. Sans filtre, comme à son habitude, le manager clermontois s'est exprimé après la rencontre. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il n'a pas apprécié la prestation de son équipe.

La Coupe du monde s'est soldée par la victoire de l'Afrique du Sud face à la Nouvelle-Zélande. Place donc aux championnats nationaux, à commencer par le Top 14. La quatrième journée s'est disputée dans son intégralité dimanche et elle a été marquée par la victoire renversante du Stade Toulousain face à l'UBB (29-22), ainsi que par la belle victoire du LOU face à Clermont (41-22). L'équipe de Christophe Urios a donc encaissé quarante points malgré une belle première période. Il n'en fallait pas moins pour l'énerver.

«Comme si on avait le cul dans le confit»

« Les scénarios, ce qui aurait pu se passer si, et si… Je n’en sais rien ! Je vois seulement qu’on a mal terminé notre première mi-temps et qu’on est mal revenu. Pourtant, à 25 puis 28-22, j’y croyais encore. Mais la vérité, c’est qu’on en a pris 40, et que c’est un peu le même match qu’à Oyonnax. Nous, on n’est pas à l’aise avec l’inconfort, comme si on avait le cul dans le confit. Il va falloir qu’on le devienne », a regretté Christophe Urios en conférence de presse. Le coach de l'ASM pointe du doigt la défaillance de ses avants.

«Tout ce que je voulais voir, je ne l’ai pas vu et tout ce que je ne voulais pas voir, je l’ai vu»