«C’est dégueulasse» : Urios se lâche avant le retour du Top 14 !

Au lendemain de la finale de Coupe du monde entre l’Afrique du Sud et la Nouvelle-Zélande, les pensionnaires du Top 14 feront leur rentrée, avec notamment une opposition entre Clermont et Bordeaux. Interrogé par La Montagne, Christophe Urios s’est lâché en revenant sur les derniers entraînements de son équipe.

A peine la Coupe du monde terminée, avec la finale opposant la Nouvelle-Zélande à l’Afrique du Sud samedi, le Top 14 reprendra ses droits le lendemain pour la 4e journée, près de deux mois après l’interruption du Championnat. A cette occasion, Clermont se déplacera sur la pelouse de Lyon dimanche (16h05), et Christophe Urios n’a pas hésité à mettre la pression sur ses joueurs.

« Depuis lundi, c’est dégueulasse »

Interrogé par La Montagne , l’entraîneur de l'ASM a pointé du doigt le travail de ses joueurs dans cette ultime semaine de préparation. « J’étais satisfait du match à Roanne face à Lyon et des deux semaines d’entraînement depuis la reprise du mois d’octobre. Le groupe était bien. Par contre, depuis lundi, c’est dégueulasse , a lâché Christophe Urios. On ne s’est pas bien entraîné lundi, ni ce matin (mercredi). C’était mieux cet après-midi, mais on verra dimanche . »

« Les équipes qui auront bien travaillé sur les deux mois seront prêtes, les autres non »