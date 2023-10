XV de France : Réunion au sommet avec Galthié, «je ne l’ai pas reconnu»

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Il a décidé de tourner la page. Après la défaite en quart de finale de Coupe du monde face à l'Afrique du Sud, Romain Taofifenua a pris la décision de prendre sa retraite internationale à l'âge de 33 ans. Ces dernières années, le deuxième-ligne était devenu un élément essentiel du dispositif de Fabien Galthié, même s'il ne jouait pas les premiers rôles. Il est revenu sur son parcours.

C'est terminé pour Romain Taofifenua. Appelé en Bleu pour la première fois en 2012, le deuxième-ligne a dit stop après la défaite face à l'Afrique du Sud (28-29) et après avoir honoré sa 49ème sélection. A 33 ans, le joueur de Lyon goûtait à sa première Coupe du monde. Une convocation rendue possible par Fabien Galthié, son ancien coach à Toulon. Entre les deux hommes, les relations se sont réchauffées ces dernières années. Lors d'un entretien accordé au Midi Olympique , Taofifenua est revenu sur sa discussion avec son sélectionneur.

Galthié s'est ouvert à Taofifenua

« Pourquoi ça a si bien fonctionné ? C’est simple. Avec Fabien, j’ai eu en équipe de France l’échéance que je n’avais pas eu avec lui à Toulon. A vrai dire, je n’ai pas reconnu le même Fabien. Il le sait. Le fait qu’il ait changé, qu’il ait davantage l’envie de dialoguer avec ses joueurs, c’est ce qui fait que ça a marché » a confié le deuxième-ligne, qui jouait, depuis quelques années, le rôle de remplaçant de luxe. Un rôle, qu'il a décidé d'endosser.

Taofifenua revient sur son rôle en équipe de France