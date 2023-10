XV de France : Galthié à l’origine d’une révolution ?

Arnaud De Kanel

Vendredi, cinq jours après la cruelle élimination du XV de France contre l'Afrique du Sud (28-29), Fabien Galthié s'est entretenu en visioconférence avec le président de la Fédération FFR, Florian Grill, et le vice-président, Jean-Marc Lhermet. De quoi conforter de nouveau le sélectionneur dans ses foncions, ainsi que certains membres de son staff. L'occasion également pour Galthié d'expliquer son projet.

La pilule n'est toujours pas passée pour le XV de France et Fabien Galthié. « Il est touché comme tout le monde. Il sait également que c'était une étape certes très importante mais pas une finalité en soi », confie le vice-président de la FFR Jean-Marc Lhermet pour L'Equipe au sujet du sélectionneur. Vendredi, les deux hommes ainsi que Florian Grill, le président de la FFR, se sont entretenus pour faire le point.

«On ne peut pas non plus tout balayer et repartir de zéro»

Jean-Marc Lhermet reconnait que plusieurs changements seront adoptés dans le futur projet de Fabien Galthié. « Il faut se projeter sur d'autres échéances, et ça se fera sûrement avec une organisation ajustée On ne peut pas exactement partir sur les mêmes bases, ce serait une erreur. Mais on ne peut pas non plus tout balayer et repartir de zéro. On doit trouver le bon compromis. La discussion s'est articulée autour de ça, de la réflexion de Fabien sur le projet qu'il veut organiser, de l'état des lieux des contrats qui sont en place mais aussi de la convention avec la Ligue Nationale de Rugby et ce que l'on aimerait voir évoluer demain. Ce n'est pas à cette réunion qu'on allait décider de ce qu'on allait faire sur les cinq prochaines années. S'il doit y en avoir, les ajustements humains se feront à la marge », a déclaré le vice-président de la FFR à L'Equipe . Ce dernier ne veut pas prendre de décisions radicales quelques jours seulement après la défaite.

«On a besoin d'une vraie réflexion autour des objectifs et du projet de Fabien»