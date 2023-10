Après la polémique sur l’arbitrage, le XV de France se lâche

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

L'arbitrage de Ben O’Keefe a-t-il eu une incidence sur le résultat du quart de finale de Coupe du monde entre la France et l'Afrique du Sud ? Selon Antoine Dupont la réponse est oui, et il n'est pas le seul à le penser. Même s'il n'a pas souhaité entrer dans la polémique, Romain Taofifenua a laissé entendre que le Néo-zélandais n'était pas au niveau.

Un point. C'est ce qu'il a manqué au XV de France pour se qualifier pour les demi-finales du Mondial. Mais face à de solides Springboks , les Bleus ont manqué de réussite, mais aussi de décisions favorables de la part de l'arbitre, monsieur Ben O'Keefe. Selon Antoine Dupont, ce dernier a failli, commettant énormément d'erreurs de jugement. « Il y a beaucoup de déception, de frustration, mais il nous tarde de revoir des images qui vont nous donner encore plus de frustration. Il y a des choses claires et évidentes qui sont faciles à siffler et qui ne l'ont pas été » avait confié le demi de mêlée français.

Afrique du Sud - All Blacks : Un coup historique en Coupe du Monde de rugby ? https://t.co/jt5Qm4YALw pic.twitter.com/fl0oX7C5dD — le10sport (@le10sport) October 22, 2023

« Il n’y a pas de fumée sans feu »

Lors d'un entretien accordé au Midi Olympique , Romain Taofifenua s'est prononcé sur cette polémique. « Il n’y a pas de fumée sans feu, comme on le dit (sourire). S’il y a autant de battage, c’est bien que ça a pêché par moments. Mais on ne va pas se cacher derrière ça. Ça aurait été quand même dû être pour nous. On a peut-être eu du mal à s’adapter à son interprétation des phases de ruck, effectivement. Peut-être que l’on aurait dû en abuser comme ils l’ont fait... » a lâché le deuxième ligne.

« La fin a été tellement brutale »