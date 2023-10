Un problème avec le XV de France après la Coupe du monde ?

La rédaction

Depuis quatre ans, Fabien Galthié a été mis dans les meilleures dispositions pour tenter de mener le XV de France jusqu'à la victoire au Mondial. Malheureusement pour lui, le parcours s'est terminé dès les quarts de finale. La faute à l'Afrique du Sud. Cette génération dorée devrait revenir en 2027, mais la Ligue se montrera-t-elle toujours coopérative ?

Les Antoine Dupont, Damian Penaud ou encore Louis Bielle-Biarrey n'ont pas réussi à rapporter la coupe à la maison. Le XV de France s'est incliné face à l'Afrique du Sud ce dimanche soir (28-29), laissant aux joueurs énormément de regrets. En larmes après le match, Antoine Dupont a posté un message sur Instagram. Il donne rendez-vous aux supporters dans quatre ans.

Dupont a promis de revenir plus fort

« Aujourd'hui la déception est immense car elle est à la hauteur du soutien que vous nous avez apporté, de la volonté que nous avions de prolonger encore l'aventure, d'aller au bout de notre rêve avec vous. Les moments vécus ensemble, le soutien d'un pays, resteront à jamais gravés dans nos vies d'hommes. Merci au groupe et au staff pour tout le travail accompli. Cela n'a pas suffi, cela reste du sport, bravo aux @bokrugby. Faisons en sorte que ces moments soient notre moteur pour progresser encore et revenir plus forts » a lâché Dupont. Mais la Ligue, qui a essayé de mettre Fabien Galthié dans les meilleures dispositions ces dernières années, donnera-t-elle autant la priorité au XV de France ? La question se pose selon Hugo Bonneval.

Galthié toujours main dans la main avec la Ligue ?