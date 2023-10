XV de France : Après la défaite, il met fin à la polémique

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Après la désillusion, l'heure des questions. Battu d'un point par l'Afrique du Sud, le XV de France a un goût amer en bouche. La faute à certaines décisions arbitrales, qui ont changé le destin de cette rencontre. Face aux journalistes, Antoine Dupont a soulevé le débat. Un débat dans lequel ne veut pas rentrer Vincent Moscato.

Les larmes ont coulé après le coup de sifflet final. Malheureusement pour le XV de France, ce ne sont pas des larmes de joie. Les Bleus avaient à cœur de remporter ce Mondial à la maison, et d'imiter les footballeurs de 1998. Mais les hommes de Fabien Galthié sont tombés sur un adversaire robuste l'Afrique du Sud (28-29). Les Springboks ont su profiter de certaines erreurs individuels pour franchir la ligne d'essai, mais aussi de certains décisions arbitrales avantageuses. Ben O'Keeffe aurait pu siffler un en avant d'Eden Etzebeth ou certains grattages illicites. Cela n'a pas été le cas, ce qui a interloqué Antoine Dupont.

« Je ne suis pas sûr que l’arbitrage ait été au niveau de l’enjeu »

« Il me tarde de revoir des images. Il me semble qu’il y a des choses claires et évidentes qui me semblent facile à siffler et qui ne l’ont pas été, avoue le capitaine. Quand il y a une avancée de 60 mètres et qu’on ralentit un ruck, c’est facile à siffler. Je ne veux pas faire l’aigri qui râle sur l’arbitrage parce qu’il a perdu le match, mais je ne suis pas sûr que l’arbitrage ait été au niveau de l’enjeu aujourd’hui » a lâché le capitaine du XV de France en conférence de presse.

Moscato se prononce sur la polémique