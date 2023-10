«Je n’ai jamais vu ça» : Scène surréaliste avec le XV de France, il balance

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Que se serait-il passé si Cheslin Kolbe n'avait pas contré la transformation de Thomas Ramos ? Lorsque l'on sait que le match entre l'équipe de France et l'Afrique du Sud s'est joué à un point, on peut comprendre les interrogations de certains observateurs quant à la validité de ce contre. Un geste qui a énormément surpris, notamment Vincent Moscato.

Désillusion pour le XV de France. A domicile, les Bleus se sont inclinés dès les quarts de finale, face à l'Afrique du Sud (28-29). Après la rencontre, certains joueurs tricolores se sont questionnés sur certains choix de l'arbitre, notamment sur le contre de Cheslin Kolbe.

L'incroyable contre de Cheslin Kolbe

On jouait la 22ème minute et Thomas Ramos s'apprêtait à tirer face aux poteaux. Alors que le ballon semblait se diriger entre les poteaux, Cheslin Kolbe débarquait à grande vitesse pour contrer la frappe. Se pose alors la question : avait-il le droit ? Pour certains, le joueur sud-africain a entamé sa course bien trop tôt.

« Je ne sais pas si je l’ai vu une fois dans ma vie »