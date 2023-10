XV de France : Menacé de mort, il vide son sac

Arnaud De Kanel

Quelques jours après la défaite du XV de France face à l'Afrique du Sud (28-29), Cobus Reinach a été la cible de menaces de mort sur les réseaux sociaux. Certains 'supporters' des Bleus ont menacé de s'en prendre physiquement au demi de mêlée montpelliérain une fois la Coupe du monde terminée. Ce dernier est sorti du silence après la qualification des Springboks pour la finale.

La défaite du XV de France face à l'Afrique du Sud n'est toujours pas digérée pour certains. Rassie Erasmus, le directeur du rugby sud-africain, avait d'ailleurs fait part des messages haineux reçus par ses joueurs, notamment Cobus Reinach, menacé de mort sur les réseaux sociaux. « Malheureusement, ces menaces ont été proférées à l'encontre de Cobus Reinach. Ce n'est pas gentil et ça bouleverse un père et une mère de voir des choses comme ça sur leur fils ! Mais nous n'allons pas nous plaindre, nous allons aller de l'avant », s'était indigné Erasmus. Quelques minutes après la nouvelle courte victoire des Springboks, cette fois-ci face à l'Angleterre (16-15), Cobus Reinach s'est exprimé sur le sujet.

«Il y a beaucoup de choses plus graves qui arrivent à d’autres joueurs»

Le demi de mêlée du MHR n'a pas voulu en rajouter, constatant qu'il se passait des choses bien plus graves en ce moment. « On a un groupe soudé, une équipe solide et on est tous là les uns pour les autres s’il arrive quelque chose à l’un d’entre nous. Disons qu’il y a beaucoup de choses plus graves qui arrivent à d’autres joueurs en ce moment et dont on ne parle pas en dehors du groupe, où on se sent suffisamment en sécurité pour partager nos problèmes », a déclaré Cobus Reinach. Il n'a pas voulu s'attarder sur le profil de l'auteur de ces menaces,

«Une personne stupide qui a fait quelque chose de stupide»