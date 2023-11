Un joueur du XV de France boucle son transfert

Jean de Teyssière

Auteur d'un bel essai face aux All Black avec le XV de France lors du match d'ouverture de la Coupe du monde de rugby, Melvyn Jaminet peine à faire son trou au Stade toulousain. A tel point que ces derniers jours, la possibilité de le voir quitter l'Occitanie commençait à se poser. Des rumeurs confirmées depuis par le président de Toulon, Bernard Lemaître, qui annonce l'arrivée imminente de l'arrière.

Plus de quatre semaines après l'élimination du XV de France lors de la Coupe du monde de rugby, les internationaux commencent à retrouver les pelouses du Top 14. Au Stade Toulousain, Antoine Dupont a foulé la pelouse d'Ernest Wallon lors de la victoire toulousaine face à Perpignan (43-34), tout comme Thomas Ramos, Cyril Baille et Melvyn Jaminet. Ce dernier ne devrait d'ailleurs plus faire long feu à Toulouse puisque son départ a été officialisé.

Une arrivée imminente de Jaminet à Toulon ?

Récemment, la question de savoir si Melvyn Jaminet allait quitter le Stade toulousain avait fait son apparition. Il était même question qu'il soit libéré par le club toulousain après le match entre son équipe et l'ASM Clermont le 25 novembre prochain. Toulon va devoir en cas tout mettre la main à la poche, le contrat de l'arrière international français courant jusqu'en juin 2025.

«Melvyn Jaminet va nous rejoindre»