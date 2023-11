Top 14 : Urios choqué par Clermont

Jean de Teyssière

Samedi, l'ASM Clermont-Auvergne se déplaçait sur la pelouse du champion de France 2022, Montpellier. Les hommes de Christophe Urios sont repartis vainqueurs de l'Hérault (20-17) et ont signé leur première victoire à l'extérieur cette saison. Sixième du Top 14, Clermont a ravi leur entraîneur, Christophe Urios, qui l'a fait savoir à la fin du match.

Le retour du Top 14 a été bien négocié par Clermont. Malgré une défaite à Lyon (22-41), l'ASM Clermont-Auvergne vient d'enchaîner deux victoires consécutives. Quasiment un an après son renvoi de l'UBB, Christophe Urios est en train de faire quelque chose de son groupe, pour son plus grand bonheur.

«Cette première victoire à l'extérieur répond à une vraie attente du groupe»

En conférence de presse après la victoire de Clermont sur la pelouse de Montpellier (17-20), Christophe Urios était très content de ses hommes, qui avaient la pression avant la rencontre : « Cette première victoire à l'extérieur répond à une vraie attente du groupe et la presse était suffisamment insistante pour nous le rappeler aussi. C'était donc important de le faire. D'autant que dans ce Top 14, tu ne peux pas te contenter de ne gagner qu'à la maison parce que tu n'es jamais à l'abri de te faire surprendre. À Oyonnax et à Lyon, on n'avait pas été assez consistants. Aujourd'hui, on l'a été. »

«Ça me rend fier»