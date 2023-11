De retour, Bernard Laporte dévoile sa nouvelle mission

Axel Cornic

Moins d’un an après avoir été condamné en première instance pour corruption et trafic d’influence, ce qui l’avait poussé à quitter son poste de président de la FFR, Bernard Laporte est de retour. Il a en effet été nommé directeur du rugby de Montpellier, club de propriété de Mohed Altrad, qui est impliqué dans la même affaire de justice que lui.

C’est une petite bombe qui a secoué le monde du rugby. Accusé et condamné en première instance pour corruption, Bernard Laporte est le nouveau directeur du rugby de Montpellier, qui pointe à la dernière place du Top 14. Un retour fracassant qui fait grincer des dents, même si dans les faits l’ancien président de la FFR est dans son bon droit, puisqu'en faisant appel sa peine est suspendue.

« Je ne pouvais pas laisser ce club dans la difficulté »

Dans un long entretien accordé à Midi Olympique , Laporte est revenu sur cette arrivée au MHR. « Pourquoi ? Parce que j’apprécie énormément Mohed (Altrad), que nous sommes en contacts réguliers. Il me l’a demandé plusieurs fois et j’ai senti que c’était le bon moment » a expliqué celui qui semblait avoir raccroché après son départ du RCT en 2016. « On s’est mis d’accord la semaine passée mais la défaite face à l’Usap a tout précipité. Je ne pouvais pas laisser ce club dans la difficulté ».

« Je ne serai pas présent sur le terrain, ce n’est pas moi qui vais entraîner »