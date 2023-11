Rugby : Le terrible constat de Laporte pour son retour

Axel Cornic

Moins d’un an après son départ de la présidence de la Fédération française de rugby pour une affaire de justice, Bernard Laporte a fait son retour. Mohed Altrad a en effet fait appel à lui pour redresser la situation de Montpellier, mais on ne peut pas dire que cette arrivée ait eu un impact immédiat.

C’était le gros sujet de la semaine. Condamné pour corruption et trafic d’influence en 2022, Bernard Laporte s’était mis en marge du monde du rugby français. Mais tout a changé récemment, quand le MHR a annoncé son arrivée au poste de directeur du rugby, pour aider un club qui pointe à une triste dernière place du Top 14.

Retour compliqué pour Bernard Laporte

Ce choix n’a pas manqué de faire réagir, car Montpellier n’est autre que le club de Mohed Altrad, impliqué dans la même affaire de corruption qui touche Bernard Laporte. Interrogé sur les réactions autour de son retour, il avait d’ailleurs déclaré : « Si je comprends que mon retour agace ? Non. Il agace les cons mais des cons, il y en a partout et ceux-là ne m'intéressent pas ».

« L'objectif est simple : on va jouer le maintien »