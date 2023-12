Rugby : «Déçu», Christophe Urios se lâche

Arnaud De Kanel

Une semaine après la claque reçue face au Stade Toulousain, l'ASM Clermont Auvergne de Christophe Urios a retrouvé le chemin de la victoire samedi soir face au Racing 92. Grâce à ce succès, les Jaunards grimpent à la 8ème place du Top 14. Heureux du résultat, Urios était malgré tout déçu du contenu.

Revoilà l'ASM ! Tombeur du Racing 92 samedi soir, Clermont en a profité pour se rapprocher des places qualificatives pour les phases finales du Top 14 bien que la saison soit encore longue. Une cinquième victoire en 9 matchs cette saison pour les Jaunards qui n'ont pas complètement satisfait leur entraineur, Christophe Urios.

Rugby : Urios promet du lourd avec Clermont https://t.co/pSECiQBS68 pic.twitter.com/jJEjE9QGxw — le10sport (@le10sport) December 2, 2023

«Je suis déçu de notre match»

Après le coup de sifflet final, Christophe Urios a réagi au succès de l'ASM. Le Montpelliérain s'est dit déçu du contenu proposé. « C’était important de gagner, mais je suis déçu de notre match car je pensais qu’on aurait fait un match plus costaud. On a fait un bon début en marquant deux essais rapidement puis notre touche n’a pas bien fonctionné, on n’a pas pu bien lancer le jeu, notre mêlée n’a pas été assez dominatrice. Je suis déçu du contenu. On a un peu perdu les pédales et on s’est énervé tout seul. On a confondu vitesse et précipitation », a déclaré Christophe Urios au micro de Canal+ . Le manager de l'ASM en a rajouté une couche en conférence de presse.

«Un manque de maîtrise»