Rugby : Urios promet du lourd avec Clermont

Ce samedi soir, l'ASM Clermont-Auvergne va recevoir l'équipe en forme de ce début de saison du Top 14 : le Racing 92. Leader du championnat à l'aube de cette 9ème journée, les Racingmen affronteront une équipe de Clermont revancharde, après deux défaites consécutives. Christophe Urios, l'entraîneur clermontois, est certain que son équipe va élever son niveau de jeu pour tenter d'embêter le leader.

«Remettre l’église au centre du village»

Le manager de Clermont, Christophe Urios, veut retrouver une équipe qui s'affirme face au Racing 92, comme il l'explique dans des propos rapportés par Rugbyrama : « C’est un match important, mais comme toutes les rencontres de Top 14. On a davantage parlé de remettre l’église au centre du village, on en a besoin. On retrouve le Michelin, on accueille le Racing qui est une bonne équipe et on a envie d’imposer notre plan de jeu. On ne se préoccupe pas de savoir ce qu’il va se passer si on gagne ou on perd. Mais on a besoin de s’affirmer ! »

«Il faudra qu’on élève le curseur, mais on est prêt»