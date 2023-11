Top 14 : Urios brise une vieille malédiction !

Arnaud De Kanel

C'est un petit événement. Victorieuse de Montpellier samedi dans l'Hérault (17-20), l'ASM Clermont Auvergne de Christophe Urios a mis fin à une incroyable série noire. En effet, cela faisait plus d'un an que les Jaunards ne s'étaient pas imposés loin d'Aimé Giral. Une délivrance pour tout un club hanté et paralysé par cette malédiction.

C'est une victoire loin d'être anodine pour l'ASM. Samedi, les hommes de Christophe Urios ont fait chuter ceux de Richard Cockerill à Montpellier. Un premier succès à l'extérieur cette saison pour les Jaunards , battus par Oyonnax (36-17) et le LOU (41-22) ces dernières semaines. « On avait essayé de s’imposer à Oyonnax mais nous n’avions pas réussi parce qu’on n’était pas assez consistants. Idem à Lyon parce qu’après avoir mené largement au score on avait encore manqué de consistance. Aujourd’hui on l’a été, et j’ai aimé la fin du match parce que dans les dix dernières minutes, on a serré les boulons », s'est réjouit Christophe Urios après ce succès. Et il avait de quoi car ce succès est un véritable ouf de soulagement pour l'ASM qui a enfin conjuré le mauvais sort.

Clermont, 392 jours plus tard !

Il aura donc fallu attendre 392 jours, soit un an et 27 jours, pour voir l'ASM s'imposer à l'extérieur ! Samedi, la bande à Christophe Urios a brisé la malédiction en s'imposant de justesse à Montpellier grâce à des essais de Bautista Delguy et de George Moala. Il était grand temps que cette série noire s'arrête pour l'ASM, hantée par ce long enchainement négatif.

Urios met fin à l'attente