Un Champion du monde All Black annonce son arrivée en Top 14

Considéré comme l’un des meilleurs demi de mêlée de l’histoire, Aaron Smith a décidé de s’offrir une parenthèse au Japon après la Coupe du monde, comme un grand nombre des stars de l’hémisphère sud. Mais à 34 ans il semble avoir d’autres grands projets... comme un possible passage dans le championnat français.

Si pour le bien du XV de France le robinet a été resserré, le Top 14 a toujours été une destination de rêve pour les stars étrangères. L’économie du championnat français est évidemment une raison de taille, puisque les salaires sont souvent beaucoup plus importants qu’ailleurs.

Le Top 14, terre de rêve

La liste des grands noms débarqués en Top 14 est très longue et ces dernières années on peut notamment citer Jonny Wilkinson, qui après des années de galère avec Newcastle a totalement relancé sa carrière en Top 14, devenant une légende vivante du RCT. Côté Racing 92 on a également eu Dan Carter, qui était devenu lors de son arrivée le premier joueur à dépasser le 1M€ en termes de salaire.

« La France ? Un jour ! Première étape Japon »