Bourreau du XV de France, il a déjà conquis le Top 14

Capitaine des deux derniers titres mondiaux de l’Afrique du Sud, dont le dernier qui a fait beaucoup de mal au XV de France Siya Kolisi découvre sa toute nouvelle vie en Top 14. Le troisième-ligne de 32 ans a signé pour le Racing 92 et lors de la dernière journée de championnat il a fait ses grands débuts avec une victoire face à La Rochelle (32-10), sur la pelouse de la Paris La Défense Arena.

Après chaque Coupe du monde, les stars de l’hémisphère Sud débarquent en Europe et ces dernières semaines on a pu en voir quelques-unes en Top 14. Mais la recrue la plus attendue n’est autre que Siya Kolisi, capitaine de l’Afrique du Sud récemment sacrée double championne du monde au Stade de France aux dépens du XV de France.

Kolisi commence par une victoire

Après un long suspens mis par le Racing 92, avec notamment plusieurs vidéos publiées sur les réseaux sociaux, Kolisi a enfin pu découvrir le Top 14 en première personne. Et ses débuts n’étaient pas contre n’importe qui, puisqu’il a participé à la large victoire des Franciliens contre le double Champion d’Europe rochelais.

« C'est différent de tout ce que je connais, ça va très vite, mais l'atmosphère est géniale »

« J'étais nerveux avant le match. J'ai dit à mes coéquipiers que je voulais bien jouer car les joueurs vous respectent pour ce que vous faites sur le terrain et c'est ce que je voulais faire : bien jouer et être respecté pour ce que je fais sur le terrain » a confié Siya Kolisi, en zone mixte après sa grande première. « C'est différent de tout ce que je connais, ça va très vite, mais l'atmosphère est géniale ».

« Il était très nerveux, mais il a très bien joué »