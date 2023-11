Top 14 : Toulouse a déjà trouvé le remplaçant de Jaminet et c'est un très joli coup !

Romain Amalric - Journaliste Journaliste depuis 20 ans, je suis homme de terrain de Canal+ sur le Top 14 et la ProD2 et correspondant pour Radio France

Avec le transfert de Melvyn Jaminet vers Toulon dès la semaine prochaine, et l’absence sur blessure de Romain Ntamack jusqu’en avril, le Stade Toulousain avait besoin d’un renfort sur le poste d’ouvreur et arrière. Et le club a finalement réalisé un très joli coup !

Melvyn Jaminet va jouer un dernier match avec le Stade Toulousain ce samedi contre Clermont, et ensuite direction Toulon, son club formateur. Depuis la validation de ce transfert un peu exceptionnel, le Stade Toulousain travaille pour compenser le manque que laissera l'arrière international, et qui se conjugue aussi avec l’absence longue durée de Romain Ntamack, opéré du genou l’été dernier. « Nous étudions quelques possibilités » avait confié Ugo Mola au soir de la défaite à Castres samedi dernier. Le club s’est notamment renseigné sur Louis Carbonel, actuellement à Montpellier, dernier du Top 14. L’ouvreur originaire de Toulon avait quitté le Var il y a un an en froid avec son entraîneur de l’époque Patrice Collazo. Le fait de le voir finalement débarquer au MHR (au sein du nouveau staff composé par Bernard Laporte) n’est surement pas du goût de l’ouvreur international qui aimerait bien quitter l'Hérault. Le dossier reste ouvert. Mais en attendant, selon les informations du Midi Olympique , le Stade Toulousain a réalisé un joli coup en allant chercher l’actuel arrière écossais, Blair Kinghorn. Un joueur polyvalent, talentueux, et qui colle parfaitement avec le profil recherché par le staff toulousain.

Antoine Dupont change d’équipe, le Stade Toulousain n’a aucune crainte https://t.co/yJDQgsd7qN pic.twitter.com/Ct23F2xTS4 — le10sport (@le10sport) November 23, 2023

Capable de jouer 15, 10 ou ailier

Blair Kinghorn, c’est un des talents qui montent au sein du XV du Chardon. Très en vue lors de la dernière Coupe du monde, le joueur d’Edimbourg âgé de 26 ans, est un sacré gaillard de 1,90 m et une bonne centaine de kilos. Seul défaut de ce recrutement : Blair Kinghorn n’est pas JIFF, et il sera lui aussi absent durant les périodes internationales. Mais c’est un talent supplémentaire dans les rangs toulousains. Le joueur est polyvalent. Arrière de formation, il peut donc remplacer Thomas Ramos en 15 si ce dernier est positionné à l’ouverture. Mais il peut aussi dépanner à l’ouverture, poste qu’il a déjà occupé avec l’équipe d’Écosse en doublure de Finn Russell. Il a d'ailleurs joué exclusivement en 10 lors des deux dernières saisons avec son club. Enfin, si besoin, Blair Kinghorn peut également jouer à l’aile. Il l’a déjà fait une quinzaine de fois durant sa carrière. Blair Kinghorn est donc attendu à Toulouse dans les jours qui viennent. Il signera probablement un contrat de deux saisons.