Grand retour avec le XV de France, un proche de Galthié jubile

Axel Cornic

William Servat, adjoint de Fabien Galthié en charge des avants du XV de France, est revenu sur la décision d’Uini Atonio de poursuivre sa carrière internationale. Le pilier droit du Stade Rochelais était en effet censé fermer la parenthèse tricolore après la dernière Coupe du monde, mais il a finalement décidé de faire encore durer le plaisir quelques temps.

De l’eau est passée sous les ponts depuis l’élimination traumatisante du XV de France, dès les quarts de finale de sa propre Coupe du monde. Désormais, Fabien Galthié est totalement tourné vers l’avenir et il pourra le construire avec Uini Atonio, qui à 33 ans a finalement décidé de ne pas mettre un terme à sa carrière internationale.

« Pour être tout à fait honnête, j'en avais discuté avec lui pendant la Coupe du monde et je l'ai eu plusieurs fois au téléphone après »

« Qu’Uini Atonio continue, c'est une très bonne chose pour lui et pour nous » a assuré ce mardi William Servat, le coach des avants du XV de France, d’après des propos rapportés par Le Figaro . « Pour être tout à fait honnête, j'en avais discuté avec lui pendant la Coupe du monde et je l'ai eu plusieurs fois au téléphone après (...) Moi, quand j'ai arrêté, je n'ai pas forcément eu ces discussions-là avec mes coaches. Et là, c'était bien d'échanger, il faut se poser les bonnes questions par rapport à sa carrière ».

« On se rend compte que la dernière équipe championne du monde a beaucoup de joueurs de cet âge-là »