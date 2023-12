Deux «ovnis» frappent à la porte du XV de France

Axel Cornic

Le nouveau quadriennat de Fabien Galthié va permettre à des nouveaux visages d’intégrer le XV de France, avec plusieurs grands talents qui se bousculent dans le Top 14. C’est le cas de Niocolas Depoortère et de Marko Gazzotti, les deux pépites de l’Union Bordeaux-Bègles qui sont régulièrement citées parmi les candidats les plus crédibles.

C’est une nouvelle page qui s’ouvre pour le XV de France, après la désillusion de la Coupe du monde. Il démarrera très vite, puisque le prochain rendez-vous pour les hommes de Fabien Galthié sera le 2 février prochain date du premier match du Tournoi des 6 Nations 2024.

Antoine Dupont critiqué, le XV de France monte au créneau https://t.co/hvLJZcPZs2 pic.twitter.com/7dNHns9Qpu — le10sport (@le10sport) December 6, 2023

« On peut y croire mais on sait que ça passe par énormément de travail »

RMC Sport a rencontré deux grands talents français qui pourraient intégrer le XV de France prochainement, avec Nicolas Depoortère et Marko Gazzotti, qui ne se cachent plus. « On peut y croire mais on sait que ça passe par énormément de travail. Quand on voit Louis (Louis Bielle-Biarrey) qui ne fait que bosser… Il faut se donner les moyens pour réussir » a expliqué le jeune trois-quart centre.

« Tout joueur de rugby à ça dans la tête, atteindre cette équipe de France »