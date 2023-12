Antoine Dupont critiqué, le XV de France monte au créneau

Thibault Morlain

Alors que le XV de France s'est arrêté en quart de finale de la Coupe du monde de rugby, il fallu digérer cet échec pour les joueurs de Fabien Galthié. Mais forcément, revenir après une telle déception n'est pas simple. De quoi expliquer les contre-performances actuelles d'Antoine Dupont ? Critiqué, le joueur du Stade Toulousain peut compter sur certains soutiens.

De retour avec le Stade Toulousain après un peu de vacances suite à la Coupe du monde de rugby, Antoine Dupont semble accuser le coup. En effet, ses performances sont loin de ravir les observateurs. Alors que Mourad Boudjellal s'était permis de tacler la star du XV de France, Marc Lièvremont a également été critique envers Antoine Dupont. Suite à la dernière rencontre entre le Stade Français et le Stade Toulousain, l'ancien sélectionneur français expliquait : « Dupont est rentré dans une forme de norme depuis la Coupe du monde. La performance normale d’Antoine Dupont, c’est un peu inquiétant ».

XV de France : Ntamack lâche une grande annonce sur son retour https://t.co/YAqzyvQMFd pic.twitter.com/UZs4NJmhDI — le10sport (@le10sport) December 6, 2023

« Pas l'impression que ce soit une personne "normale" »

Pointé du doigt pour ses performances après la Coupe du monde, Antoine Dupont peut néanmoins compter sur le soutien du XV de France et plus précisément de William Servat. Rapporté par Rugbyrama , l'entraîneur des avants français a répondu à Marc Liévremont pour ce qui est du niveau d'Antoine Dupont : « Nos internationaux ne sont pas en dette physique. Il y a une forme d’usure mentale, peut-être… Mais leur état physique n’est pas à remettre en question. Les matchs de coupe d’Europe qui arrivent permettront d’ailleurs à ces hommes-là une régénération mentale. On n’a pas de doute à avoir sur leur condition physique. (…) Pour en revenir à Antoine, j’étais au match dimanche soir et je n’ai pas eu l’impression que ce soit une personne "normale" ».

« Un très grand joueur qui revient dans la compétition »